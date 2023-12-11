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Сдай краснокожую паспортину: для россиян начало действовать правило о сдаче загранпаспорта

0:56
Общество

Вступившие в силу новые правила учета и хранения заграничных паспортов граждан в России были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Сдай краснокожую паспортину: для россиян начало действовать правило о сдаче загранпаспорта
Фото: commons.wikimedia. org by Alexander Manykin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

В соответствии с этими требованиями россияне обязаны будут предоставлять свой заграничный паспорт в случае наложения на них запрета на выезд из страны. Паспорт также станет недействительным при истечении его срока действия, заявлении владельца о потере или изменении личных данных.

Если у гражданина, у которого установлен запрет на выезд, не будет сдан паспорт в течение пяти дней, документ утратит силу. Граждане должны будут предоставить свой паспорт в архив того ведомства, которое выдало его, таким образом, это может быть МВД или МИД. После снятия ограничения на выезд, паспорт можно будет восстановить. Важно отметить, что решение об изъятии можно будет обжаловать.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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