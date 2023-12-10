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В Екатеринбурге силовики накрыли гей-клуб

0:53
Общество

В Екатеринбурге силовики пришли с проверкой в гей-клуб и изъяли конрафактный алкоголь.

В Екатеринбурге силовики накрыли гей-клуб
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Визит силовиков в клуб, где собирались люди нетрадиционной сексуальной ориентации, закончился изъятием 9 литров немаркированного алкоголя, который был направлен на экспертизу.

Проверку документов, по словам представителей пресс-службы городского управления МВД, осуществляли с целью выявления несовершеннолетних.

"Полицейские проверили известные екатеринбургские бары, в том числе расположенный на улице Бажова, 193, на наличие там подростков и граждан, нарушающих общественный порядок", — цитирует заявление представителей МВД издание "Подъём".

Правоохранители рассказали, что "профилактические мероприятия" продолжатся.

*признан в России экстремистской организацией

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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