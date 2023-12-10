В Екатеринбурге силовики пришли с проверкой в гей-клуб и изъяли конрафактный алкоголь.
Визит силовиков в клуб, где собирались люди нетрадиционной сексуальной ориентации, закончился изъятием 9 литров немаркированного алкоголя, который был направлен на экспертизу.
Проверку документов, по словам представителей пресс-службы городского управления МВД, осуществляли с целью выявления несовершеннолетних.
"Полицейские проверили известные екатеринбургские бары, в том числе расположенный на улице Бажова, 193, на наличие там подростков и граждан, нарушающих общественный порядок", — цитирует заявление представителей МВД издание "Подъём".
Правоохранители рассказали, что "профилактические мероприятия" продолжатся.
*признан в России экстремистской организацией
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