Патриарх Кирилл призвал россиян благодарить Бога за жизнь в свободной стране

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Глава РПЦ патриарх Кирилл объяснил гражданам РФ, что они живут в свободной стране в благополучное время.

Фото: ВК-аккаунт патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл объяснил, что "мы должны благодарить Бога за то, что живём в реально свободной стране".

"Таких стран всего я насчитал пять. Может, чуть больше. Все остальные не являются реально свободными", — сказал предстоятель РПЦ в своей проповеди после богослужения в храме иконы Божией Матери Знамение в Москве.

Он подчеркнул, что благополучие не должно отдалять нас от Бога. Патриарх призвал молиться за главнокомандующего РФ Владимира Путина и за наших воинов.