Глава РПЦ патриарх Кирилл объяснил гражданам РФ, что они живут в свободной стране в благополучное время.
Патриарх Кирилл объяснил, что "мы должны благодарить Бога за то, что живём в реально свободной стране".
"Таких стран всего я насчитал пять. Может, чуть больше. Все остальные не являются реально свободными", — сказал предстоятель РПЦ в своей проповеди после богослужения в храме иконы Божией Матери Знамение в Москве.
Он подчеркнул, что благополучие не должно отдалять нас от Бога. Патриарх призвал молиться за главнокомандующего РФ Владимира Путина и за наших воинов.
Охранница гимназии № 5 в Брянске категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии.