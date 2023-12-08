В России введут административную и уголовную ответственность за скручивание пробега автомобилей

В России предложили давать тюремный срок за скручивание пробега. Он может доходить до трёх лет. Соответствующее сообщение распространил "Авто Mail. ru", ссылаясь на главу "Ассоциации российские автодилеры".

Фото: https://images.honestjohn.co.uk/

Основная мера наказания может быть штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Эта сумма, которую теряет человек или автосалон после того, как узнает, что пробег скручен. Если это повторяется неоднократно, то может быть введена уголовная ответственность.

Известно, что в автомобиле со скрученным пробегом "уставшие" двигатель и кузов.

Поправка может быть внесена в Административный и Уголовный кодексы.

Ранее сообщалось о том, что в России будет запущен сервис по поиску угнанных автомобилей на базе ЭРА-ГЛОНАСС в 2024 году.