Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, почему мы потеряли страну в прошлом.
Спикер Госдумы Володин поспорил с представителем КПРФ, депутатом Николаем Коломейцевым.
Коломейцев отметил, что даже председателю парламента не позволено нарушать регламент выступления.
"Вот эти ограничения привели к тому, что не стало свободы слова! Страну потеряли! Прекратите! Это было. Монополия одной партии", — цитирует слова Володина Telegram-канал "Кровавая барыня".
Володин разрешил добавить в выступлению Коломейцева дополнительные 20 секунд.
Ранее Вячеслав Володин обвинил США в причастности к убийству экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.