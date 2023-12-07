Володин заявил, что запрет на свободу слова и монополия одной партии привели к потере страны

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, почему мы потеряли страну в прошлом.

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Спикер Госдумы Володин поспорил с представителем КПРФ, депутатом Николаем Коломейцевым.

Коломейцев отметил, что даже председателю парламента не позволено нарушать регламент выступления.

"Вот эти ограничения привели к тому, что не стало свободы слова! Страну потеряли! Прекратите! Это было. Монополия одной партии", — цитирует слова Володина Telegram-канал "Кровавая барыня".

Володин разрешил добавить в выступлению Коломейцева дополнительные 20 секунд.

Ранее Вячеслав Володин обвинил США в причастности к убийству экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы.