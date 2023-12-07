Володин обвинил США в причастности к убийству Кивы

1:10 Your browser does not support the audio element. Политика

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что к убийству экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы причастны Соединённые Штаты и киевский режим. Он подчеркнул, что Украина будет совершать теракты, пока США будут ему помогать.

Фото: Фото: BBC

"[Президент Украины Владимир - ред.] Зеленский - террорист, всё это идет с его согласия, одобряется на уровне ВСУ. Пока США будут помогать [киевскому режиму — ред.], это будет продолжаться", — отметил Володин в ходе пленарного заседания, комментируя убийство Кивы.

По его мнению, хотя Соединённые Штаты прекрасно понимают, что оказывают помощь террористам, они, тем не менее, продолжают это делать.

Однако, обращает внимание Володин, в Киеве должны понимать, что "без ответа это не останется". Именно поэтому очень важно, чтобы остальные страны не оставались в стороне, "нельзя, чтобы нацизм поднял голову", заключает депутат Госдумы.

Напомним, что убийство экс-депутата Верховной Рады Кивы произошло накануне в дачном посёлке в Подмосковье.