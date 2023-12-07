Опасны не только для животных: эксперт рассказала о возможном вреде реагентов

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Прежде чем посыпать дороги противогололедными реагентами, производителям необходимо убедиться в их безопасности и оформить необходимые документы, чтобы избежать вреда окружающей среде и животным, рассказывает читателям Pravda. Ru эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова.

Фото: TG-канал Андрея Воробьёва

Противогололедные реагенты бывают различных видов, включая:

твердые (сыпучие);

жидкие.

Они могут включать в себя химические вещества, такие как хлориды, ацетаты, форматы и нитраты, а также фрикционные реагенты, например, щебень, песок, гранитную крошку и другие. Для обеспечения безопасности использования реагентов необходимо соблюдать меры предосторожности и рекомендации по их применению.

"Реагенты могут быть опасными для окружающей среды. Они могут попадать в почву и грунтовые воды, изменяя их состав, что может привести к загрязнению питьевой воды. Кроме того, реагенты могут негативно влиять на здоровье домашних животных, включая их лапы. Для защиты лап питомцев можно использовать специальные средства, такие как обувь для собак, защитный воск для лап и носочки. Если поражение реагентами уже произошло, необходимо обратиться к ветеринару", — отмечает эксперт.

Для жалоб на уборку улиц и использование некачественных реагентов можно обратиться в местные органы власти, такие как департаменты по благоустройству или дорожные службы. Также возможно обращение в прокуратуру или экологические организации, которые могут провести проверку и принять меры по устранению нарушений.