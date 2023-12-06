Шукшина провела эксперимент с провластными ботами: "Резать к чёртвой матери"

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Мария Шукшина пожаловалась на нахваливающих власти ботов.

Фото: publicdomainpictures.net

Заслуженная артистка России обратила внимание на то, что на её посты на тему образования и здравоохранения тут же набегают толпы провластных интернет-ботов. Она попросила администраторов своего Telegram-канала не чистить комментарии ботов ради эксперимента.

"Резать к чёртовой матери! Не дожидаясь перитонитов", — процитировала актриса крылатую фразу из фильма.

Актриса вспомнила слова Петра Столыпина о том, что реформы в России затеваются, чтобы "скрыть неумение править".

"Таким образом, попытка спрятать неумение править за цифровыми ботами, нахваливающими (за счёт налогоплательщиков) все действия чиновников, приводит: к противодействию, т. е. к рвотным позывам, фигурально выражаясь и к выводу, что управляющая система примитивнее управляемой", — написала Шукшина в своём микроблоге.