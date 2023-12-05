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В Приморье автомобили рыбаков начали уходить под лёд

0:47
Общество

Жители Приморья, населяющие берега реки Петровка в Шкотовском районе, проявляют безрассудство, игнорируя как свое собственное благополучие, так и свои финансовые ресурсы.

В Приморье автомобили рыбаков начали уходить под лёд
Фото: Openverse by NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory is licensed under CC BY-SA 2.0

Несмотря на предупреждения, запреты и горький опыт прошлых лет, десятки водителей решаются выезжать на тонкий и ещё не полностью замерзший лёд реки, сообщает zr.media.

Очевидцы отмечают появление трещин на льду, из которых начинает вытекать вода. Некоторые автомобили "погрузились" в лужи, предвестие возможного погружения "железных коней" ко дну. Не исключено, что вскоре в сети появятся видеоролики, запечатлевшие автомобили, ставшие жертвами смелости и неосмотрительности своих хозяев.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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