В Приморье цены на яйца стремятся к уровню США

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

По данным Росстата, стоимость яиц в России за текущий год выросла на 36,6%. В последнюю неделю ноября цены продолжают увеличиваться, достигая в некоторых регионах 200 рублей за десяток, что близко к уровню в США.

Фото: openverse by James Bowe is licensed under CC BY 2.0

ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на куриные яйца до марта 2024 года на уровне 5%.

Как сообщает vostokmedia.com, в Приморье, где рост цен особенно ощутим, правительство внедряет социальную программу "Доступное Приморье", устанавливая минимальные наценки на социально значимые товары, включая яйца.

Губернатор региона Олег Кожемяко подчеркивает необходимость контроля за стабилизацией ситуации, особенно в преддверии наступающего праздника.