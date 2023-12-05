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Психолог Метелина: новогоднее настроение нужно создавать даже при завалах на работе

Общество

Чтобы создать новогоднее настроение, следует опираться на ритуалы, которые чётко ассоциируются с праздником и состоянием предвкушения чуда. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщила психолог Алиса Метелина.

Психолог Метелина: новогоднее настроение нужно создавать даже при завалах на работе
Фото: openverse.org by rennes_i is licensed under CC BY 2.0.

По её словам, в поднятии настроения поможет ёлка и украшении квартиры. Она порекомендовала задать самому себе вопрос: "С чем хорошим у меня ассоциируется Новый год?".

"Кому-то придёт в голову как раз ведёрко оливье, кому-то — запах мандаринов, кому-то — запах хвои или веточка над входной дверью. Это достаточно понятные всем, но персональные ассоциации. Наша задача сделать так, чтобы квартира напоминала о чуде, которое через какое-то время обязательно свершится", — сказала Метелина.

Психолог порекомендовала создавать себе новогоднее настроение даже в случае высокой загруженности на работе или учёбе. Как пояснила эксперт, в этом случае "переключиться" помогут встречи с близкими и друзьями.

Помимо этого, можно найти немного времени для просмотра новогоднего фильма или прослушивания праздничного плейлиста, уточнила специалист.

"Можно купить бомбочку для ванны с запахом хвои… Это такие маленькие-маленькие радости, которые будут цепляться за ваши эмоциональные ассоциации и выводить вас в сторону того, что вам важно", — отметила психолог.

Метелина также посоветовала составить список того, что было достигнуто, пережито и пройдено за 2023 год. С его помощью человек осознает, что очень плодотворно провёл время и получил ценный опыт, считает эксперт. Она добавила, что такой список повысит чувство собственного уважения и гордости.

СЕКРЕТЫ Новогоднего Настроения: Декор, Какао БАР, Фильмы, Музыка
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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