Психолог Метелина: новогоднее настроение нужно создавать даже при завалах на работе

Чтобы создать новогоднее настроение, следует опираться на ритуалы, которые чётко ассоциируются с праздником и состоянием предвкушения чуда. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщила психолог Алиса Метелина.

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По её словам, в поднятии настроения поможет ёлка и украшении квартиры. Она порекомендовала задать самому себе вопрос: "С чем хорошим у меня ассоциируется Новый год?".

"Кому-то придёт в голову как раз ведёрко оливье, кому-то — запах мандаринов, кому-то — запах хвои или веточка над входной дверью. Это достаточно понятные всем, но персональные ассоциации. Наша задача сделать так, чтобы квартира напоминала о чуде, которое через какое-то время обязательно свершится", — сказала Метелина.

Психолог порекомендовала создавать себе новогоднее настроение даже в случае высокой загруженности на работе или учёбе. Как пояснила эксперт, в этом случае "переключиться" помогут встречи с близкими и друзьями.

Помимо этого, можно найти немного времени для просмотра новогоднего фильма или прослушивания праздничного плейлиста, уточнила специалист.

"Можно купить бомбочку для ванны с запахом хвои… Это такие маленькие-маленькие радости, которые будут цепляться за ваши эмоциональные ассоциации и выводить вас в сторону того, что вам важно", — отметила психолог.

Метелина также посоветовала составить список того, что было достигнуто, пережито и пройдено за 2023 год. С его помощью человек осознает, что очень плодотворно провёл время и получил ценный опыт, считает эксперт. Она добавила, что такой список повысит чувство собственного уважения и гордости.