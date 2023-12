Чтобы создать новогоднее настроение, следует опираться на ритуалы, которые чётко ассоциируются с праздником и состоянием предвкушения чуда. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщила психолог Алиса Метелина.

Фото: openverse.org by rennes_i is licensed under CC BY 2.0.