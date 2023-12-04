Экономист Смирнов спрогнозировал рост стоимости фейерверков под Новый год

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению доктора экономических наук Сергея Смирнова, к Новому году цены на фейерверки в России увеличатся. Это связано с тем, что граждане РФ стали реже покупать такую продукцию.

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Как пояснил эксперт в интервью сайту aif.ru, стоимость фейерверков, скорее всего, вырастет на уровень инфляции.

Максимально цены могут подняться на 10%, уточнил экономист.

Он добавил, что сейчас в российских магазинах продаются, как правило, фейерверки из Китая, следовательно, каких-либо сложностей с их поставкой не ожидается. По его словам, параллельный импорт в этом случае не нужен.

Смирнов не исключил снижение потребительского спроса на фейерверки. Он предположил, что россияне будут делать выбор в пользу других товаров, необходимых для празднования Нового года, например, продуктов питания.

Ранее экономисты предупредили о грядущем подорожании бытовой техники, электроники и игрушек, особенно импортных товаров.