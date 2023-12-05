До 40% релокантов вернулось в Россию

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

До 40% релокантов, уехавших в 2022 году, вернулось в Россию, пишут во вторник "Известия" со ссылкой на данные компании "Финион", специализирующейся на оформлении вида на жительство за рубежом.

Фото: РИА Новости by Ольга Смольская

Цифра эта приблизительная и условная, полученная на основе опроса 2,7 тысяч действующих и потенциальных клиентов компании. К слову, в 2023 году их стало намного меньше.

Однако у портала HeadHunter схожая статистика — 26% релокантов, как показал анализ их резюме, проведённый в октябре 2023-го, не нашли своего счастья на чужбине.

Скромнее оценки, сделанные за границей. В октябре Financial Times со ссылкой на данные исследователей из Института Европейского университета сообщала о возвращении около 15% от 820 тысяч уехавших россиян.

Власти называют куда большие цифры. По словам президента Владимира Путина, до 50% релокантов хотят обратно; его помощник по экономическим вопросам Максим Орешкин заявлял, что примерно половина уже вернулась.

Среди причин несложившейся эмиграции эксперты называют ужесточение правил получения ВНЖ, сложности с трудоустройством (особенно на фоне возникшего на родине кадрового голода), двойное налогообложение.