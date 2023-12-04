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Оксфордский словарь назвал главное слово этого года: rizz

1:13
Общество

Издательство Oxford University Press назвало наиболее популярное используемое слово 2023 года. Им стало понятие "ризз" (rizz). Основные определения данного понятия — привлекательность, обаяние и сексуальная притягательность. Информация об этом приводится на сайте университетского изадтельства.

Оксфордский словарь назвал главное слово этого года: rizz
Фото: Wikipedia

Также слово используется в глагольной форме — "rizz up", что можно перевести как "привлекать, соблазнять или флиртовать". Слово стало популяризироваться в июне этого года после интервью с актером Томом Холландом. В этом интервью он сказал, что "не обладает rizz".

В этом году в шорт-лист Оксфордского словаря также вошли слова: prompt — запрос для искусственного интеллекта, алгоритма, нейросети; situationship — отношения, которые не являются официальными для партнеров; beige flag — описание скучного и заурядного человека.

Напомним, что в прошлом году Оксфордский словарь назвал словом года сленговое выражение goblin mode ("режим гоблина") — нарциссичный и вызывающий тип поведения, отрицающий любые нормы.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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