Писатель Захар Прилепин рассказал, как в американском сериале показали Владимира Путина.
Прилепин опубликовал пост, в котором описывается одна из серий фильма, где Владимир Путин приезжает в США. В Белом доме президент России говорит своему американского коллеге о том, что он у него уже тритий.
Затем Путина начинает соблазнять первая леди США.
"Оголяется до непозволительных степеней приличия и садится рядом с тираном — типа соблазнять", — гласит пересказ сериала.
Российский лидер не поддаётся на чары женщины. Затем в действие вступают девушки Пусси Райот* (их сыграли настоящие российские активистки). Путин не поддаётся на провокации и только шутит, глядя на демарш и скандал.
После этого Путин исполняет песню "Эх, полна моя коробушка".
"По просмотру понимаешь: Путин крут. Как они его снимают, а! С каким затаённым восторгом", — описывается автор текста свои впечатления от образа Путина.
Зритель приходит к выводу, что в США втайне хотят, чтоб Путин был их президентом и "чтобы он их взял, можно силой".
* запрещённая в России организация
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.