Прилепин об образе Путина в сериале США: хотят, чтобы он их взял, можно силой

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Писатель Захар Прилепин рассказал, как в американском сериале показали Владимира Путина.

Фото: Якутия 24

Прилепин опубликовал пост, в котором описывается одна из серий фильма, где Владимир Путин приезжает в США. В Белом доме президент России говорит своему американского коллеге о том, что он у него уже тритий.

Затем Путина начинает соблазнять первая леди США.

"Оголяется до непозволительных степеней приличия и садится рядом с тираном — типа соблазнять", — гласит пересказ сериала.

Российский лидер не поддаётся на чары женщины. Затем в действие вступают девушки Пусси Райот* (их сыграли настоящие российские активистки). Путин не поддаётся на провокации и только шутит, глядя на демарш и скандал.

После этого Путин исполняет песню "Эх, полна моя коробушка".

"По просмотру понимаешь: Путин крут. Как они его снимают, а! С каким затаённым восторгом", — описывается автор текста свои впечатления от образа Путина.

Зритель приходит к выводу, что в США втайне хотят, чтоб Путин был их президентом и "чтобы он их взял, можно силой".

* запрещённая в России организация