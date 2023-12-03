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Синоптик Вильфанд прогнозирует аномально холодную зиму по всей России

2:40
Общество

На большей части территории России в ближайшее время прогнозируется необычно холодная погода, сообщил Роман Вильфанд — научный руководитель Гидрометцентра России.

Синоптик Вильфанд прогнозирует аномально холодную зиму по всей России
Фото: TG-канал Евгения Тишковца

Согласно его заявлению, с 2 по 6 декабря температура во всех регионах Северо-Западного федерального округа опустится на 7-14 градусов ниже средних значений, а в отдельных местах даже на 15-20 градусов ниже нормы. В большинстве областей, включая Центральный федеральный округ, прогнозируются морозы от минус 16 до 23 градусов.

В частности, ожидается, что в Пермском крае, Кировской области, Удмуртии и Марий Эл температура опустится до минус 23 градусов; в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях — до минус 20-27 градусов. В Томской и Омской областях прогнозируются морозы до минус 27-35 градусов; в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе — до минус 30 градусов; в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — до минус 30-41 градуса.

Согласно Вильфанду, особенно холодно будет в Красноярском, Магаданском и Хабаровском краях, а также в Якутии и на Чукотке. Например, в южной части Хабаровского края температура может опуститься до минус 35-40 градусов. В Таймырском и Эвенкийском районах Красноярского края "морозы будут трещать" до минус 35-42 градусов. Прогнозируется, что в Якутии, Магаданском крае и на Чукотке температура может достигнуть минус 43-49 градусов, а в некоторых районах Якутии — даже минус 54 градуса, сообщает РБК.

Центр погоды "Фобос" предупредил, что первый месяц зимы будет чрезвычайно суровым. По прогнозам синоптиков, в декабре в Центральной России ожидается понижение температуры на 1-1,5 градуса ниже средних значений, на западе и северо-западе России — на 2,5-3 градуса. В умеренных широтах прогнозируется небольшой избыток снега.

Тем не менее, по данным "Фобоса", январь будет теплее нормы на 2-3 градуса, с избытком осадков в размере 10%. В феврале также ожидается теплая погода — на 3-3,5 градуса выше среднего, при избытке осадков на 30%.

Самая холодная зима в России
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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