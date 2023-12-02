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Мария Шукшина призвала проверять репродуктивную функцию высших чиновников РФ

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Общество

Мария Шукшина высказалась о предписании проверять репродуктивную функцию работающих женщин и мужчин.

Мария Шукшина призвала проверять репродуктивную функцию высших чиновников РФ
Фото: pxhere.com

Заслуженная артистка России считает, что должность вице-премьера по вопросам социальной политики должна занимать многодетная женщина. Она уверена, что в этом случае социальная политика в стране строилась бы по-другому.

"Если бы в результате подобных исследований на посты вице-премьеров назначать только тех, у кого она (репродуктивная функция) есть, тогда в этом есть глубокий смысл!" — написала Шукшина в своём Telegram-канале.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что работодателей обяжут организовать диспансеризацию мужчин и женщин с целью оценки их репродуктивного здоровья.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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