Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на недовольство жителей региона по поводу роста цен на продукты питания.
Жители области пожаловались губернатору на высокие цены "даже на простое куриное яйцо".
"Куриное яйцо дороже чем колбаса даже, ну что такое 134 рубля — десяток яиц, так невозможно!" — объяснили граждане в беседе с главой региона.
Алиханов признал, что "не так уж чтобы сильно и дешевеет всё". Он порекомендовал покупать полезные яйца категории C2 местного производства вместо яиц категорий C1 и C0.
Он заверил, что ФАС следит за ценообразованием в области
"Яйцо С2 — мелкое яйцо — кстати более полезное, всем советую не брать крупные, а брать средние или мелкие, они для здоровья полезнее. Они продают их за 74 или 76 рублей за десяток", — дал советы гражданам Алиханов.
Губернатор объяснил, что в других регионах на ценообразование повлиял птичий грипп.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.