Губернатор Алиханов выслушал жалобы жителей: "Куриное яйцо дороже чем колбаса"

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на недовольство жителей региона по поводу роста цен на продукты питания.

Фото: openverse by James Bowe is licensed under CC BY 2.0

Жители области пожаловались губернатору на высокие цены "даже на простое куриное яйцо".

"Куриное яйцо дороже чем колбаса даже, ну что такое 134 рубля — десяток яиц, так невозможно!" — объяснили граждане в беседе с главой региона.

Алиханов признал, что "не так уж чтобы сильно и дешевеет всё". Он порекомендовал покупать полезные яйца категории C2 местного производства вместо яиц категорий C1 и C0.

Он заверил, что ФАС следит за ценообразованием в области

"Яйцо С2 — мелкое яйцо — кстати более полезное, всем советую не брать крупные, а брать средние или мелкие, они для здоровья полезнее. Они продают их за 74 или 76 рублей за десяток", — дал советы гражданам Алиханов.

Губернатор объяснил, что в других регионах на ценообразование повлиял птичий грипп.