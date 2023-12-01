Правозащитники не согласны с дискриминацией пациентов с ВИЧ

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Медики достигли значительного прогресса в контроле за ВИЧ-инфекцией, позволяя инфицированным людям вести полноценную жизнь. Один из носителей ВИЧ поделилась своим опытом с корреспондентами РИА Новости.

Фото: Минздрав РФ

Данная женщина столкнулась с отказом в помощи, когда обратилась в частную клинику из-за проблемы с зубом. Врачи объяснили этот тем, что медики сейчас редко обучаются работе с ВИЧ-инфекцией.

"Заявил: "Таких, как вы, мы не лечим: боимся заразиться". Я обратилась к руководству клиники с просьбой разобраться, объяснила, что ситуация экстренная, но мне просто указали на дверь", — рассказывает девушка.

Ей пришлось уйти.

Носители ВИЧ также часто сталкиваются с дискриминацией на работе и в учебных заведениях. Их могут исключить из образовательных заведений. Некоторых людей даже заставляли есть за отдельным столом.

Согласно отчёту правозащитников, таких случаев дискриминации существует множество. Чтобы противодействовать этому, перед 1 декабря организуются специальные мероприятия, направленные на информирование об общественности о ВИЧ-инфекции. Также аналитики рекомендуют медицинским работникам повышать свою квалификацию в области работы с ВИЧ-инфицированными.