Трагическая борьба косатки Ханчи за жизнь: первый случай фиксации смерти взрослой особи в Северной Атлантике

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6 ноября наблюдатели за китами заметили косатку — примерно 35-летнего самца, известного исследователям как Ханчи из-за его сгорбленной спины — который странно себя вел в водах к северу от острова Лоппа в Норвегии.

Фото: openverse by Rojer is licensed under CC BY 2.0

"Две молодые косатки сбились в кучу рядом с Ханчи, по-видимому, удерживая его на поверхности, чтобы он мог дышать. Попытка удержать Ханчи на плаву казалась отчаянной, было очевидно, что он в беде", — сообщил Пьер Робер де Латур, автор книги "Frère des Orques".

Робер де Латур зашел в воду и подплыл к косаткам, чтобы рассмотреть их поближе. Он заметил, что старый самец выглядел тощим, а форма его живота говорила о том, что он давно не ел. На кадрах видно, как Ханчи неподвижно плывет прямо под поверхностью океана после того, как две молодые косатки покинули место происшествия.

"Я впервые вижу что-то подобное. Я узнал его — это было очень эмоционально — а потом увидел, как тонет его гигантское тело. Говорят, что косатки не бросают людей, попавших в беду", — сказал Робер де Латур.

Молодые косатки поняли, что если они покинут Ханчи, он утонет насмерть, добавил он. (Касатки могут оставаться под водой до 15 минут, но обычно они выходят на поверхность, чтобы подышать, каждую минуту во время отдыха и каждые три-пять минут во время путешествия.) Но через 50 минут они, похоже, сдались. "Они помогали ему до самого последнего момента", — сказал Робер де Латур.

Эти кадры могут стать первым случаем, когда смерть взрослой косатки была снята в Северной Атлантике — и, возможно, во всем мире.

"Насколько мне известно, смерть взрослого члена группы и то, как другие касатки ведут себя в том случае, когда умирает взрослый человек, — это то, чего раньше не наблюдалось", — сказала Филипа Самарра, специалист по исследованиям в Университете Исландии и основатель Исландского проекта касаток.

"Мы знаем, что косатки демонстрируют очень специфическое поведение, когда умирают детеныши. Много раз было замечено, как они несли их, выталкивали на поверхность, и это может продолжаться в течение многих дней", — сказал Самарра.

Действительно ли это были последние минуты Ханчи, еще предстоит подтвердить. По словам Роберта де Латура, вторая лодка, прибывшая на место происшествия, стала свидетелем такой же борьбы, развернувшейся один или два часа спустя, но команда не смогла определить, удалось ли Ханчи всплыть обратно на поверхность в одиночку или его вытащили молодые косатки в последний раз.

"Он, вероятно, уже мертв", — сказал Робер де Латур.