Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Сажин рассказал, как правильно хранить машину зимой
Формирование простейших аминокислот в межзвездных льдах: новые перспективы для понимания происхождения жизни
Диетолог Сорокина назвала продукты, высасывающие здоровье из людей
Стоимость консоли ASUS ROG Ally с AMD Ryzen Z1 рухнула до $399
В Раде предрекли украинцам трудную зиму
Косатки атакуют крупную белую акулу в Австралии: ученые подтверждают через ДНК
Певец Филипп Киркоров признан самым дорогим российским артистом для корпоративов
Украинцы рассказали, чего ждут от зимы
Политолог Марков предположил, что рынки в России поджигают СБУ

Трагическая борьба косатки Ханчи за жизнь: первый случай фиксации смерти взрослой особи в Северной Атлантике

2:53
Общество

6 ноября наблюдатели за китами заметили косатку — примерно 35-летнего самца, известного исследователям как Ханчи из-за его сгорбленной спины — который странно себя вел в водах к северу от острова Лоппа в Норвегии.

Трагическая борьба косатки Ханчи за жизнь: первый случай фиксации смерти взрослой особи в Северной Атлантике
Фото: openverse by Rojer is licensed under CC BY 2.0

"Две молодые косатки сбились в кучу рядом с Ханчи, по-видимому, удерживая его на поверхности, чтобы он мог дышать. Попытка удержать Ханчи на плаву казалась отчаянной, было очевидно, что он в беде", — сообщил Пьер Робер де Латур, автор книги "Frère des Orques".

Робер де Латур зашел в воду и подплыл к косаткам, чтобы рассмотреть их поближе. Он заметил, что старый самец выглядел тощим, а форма его живота говорила о том, что он давно не ел. На кадрах видно, как Ханчи неподвижно плывет прямо под поверхностью океана после того, как две молодые косатки покинули место происшествия.

"Я впервые вижу что-то подобное. Я узнал его — это было очень эмоционально — а потом увидел, как тонет его гигантское тело. Говорят, что косатки не бросают людей, попавших в беду", — сказал Робер де Латур.

Молодые косатки поняли, что если они покинут Ханчи, он утонет насмерть, добавил он. (Касатки могут оставаться под водой до 15 минут, но обычно они выходят на поверхность, чтобы подышать, каждую минуту во время отдыха и каждые три-пять минут во время путешествия.) Но через 50 минут они, похоже, сдались. "Они помогали ему до самого последнего момента", — сказал Робер де Латур.

Эти кадры могут стать первым случаем, когда смерть взрослой косатки была снята в Северной Атлантике — и, возможно, во всем мире.

"Насколько мне известно, смерть взрослого члена группы и то, как другие касатки ведут себя в том случае, когда умирает взрослый человек, — это то, чего раньше не наблюдалось", — сказала Филипа Самарра, специалист по исследованиям в Университете Исландии и основатель Исландского проекта касаток.

"Мы знаем, что косатки демонстрируют очень специфическое поведение, когда умирают детеныши. Много раз было замечено, как они несли их, выталкивали на поверхность, и это может продолжаться в течение многих дней", — сказал Самарра.

Действительно ли это были последние минуты Ханчи, еще предстоит подтвердить. По словам Роберта де Латура, вторая лодка, прибывшая на место происшествия, стала свидетелем такой же борьбы, развернувшейся один или два часа спустя, но команда не смогла определить, удалось ли Ханчи всплыть обратно на поверхность в одиночку или его вытащили молодые косатки в последний раз.

"Он, вероятно, уже мертв", — сказал Робер де Латур.

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Экономист Гиринский: Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Худший продукт на кухне: почему обычное масло губит сосуды и вызывает рак
Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета Сергей Лебедев "Линия Залужного" уже строится. Не ждёт ли её судьба "стены Яценюка"? Любовь Степушова Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк
Стало понятно, кто есть кто: друзья актёра Бероева не поддержали его позицию по СВО
Президент Зеленский: "Крым ждёт, а с Донбассом будет очень сложно"
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Последние материалы
Правозащитники не согласны с дискриминацией пациентов с ВИЧ
Диетолог Соломатина рассказала о несочетающихся с молоком продуктах
Под Талдомом мужчина убил престарелого отца за замечание о пьянстве
От фанатов не удалось скрыться: Аллу Пугачёву и Максима Галкина* заметили на прогулке на Кипре
"Прожекторперисхилтон": судьбы ведущих шоу после начала СВО сложились по-разному
Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета
Арестович*: ВСУ потеряли 300 тысяч военных из-за срыва переговоров
Дать на орехи – в России готовятся внести в Лесной кодекс новую норму
Bloomberg: боты вызвали резкие скачки цен на нефть в 2023 году
Как дать гиацинту пышно развести в комнатных условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников