Олень провел осмотр ростовчан и уплыл по своим делам на левый берег

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Жители Александровки в Ростове-на-Дону наблюдали за оленем, который добрался до них, плывя по реке. Местные жители рассказали, что днем в реке появился олень. Он некоторое время стоял на берегу, оценивая обстановку и присутствующих людей. Затем он вернулся в воду и направился к левому берегу.

Фото: openverse by cobaltfish is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ростовчане успели снять видео, на котором видна голова оленя с рогами, плывущая по воде. В комментариях к видео пользователи отметили, что оленю становится трудно находить место из-за плотной застройки и отсутствия лесов. Именно поэтому они, вероятно, приходят к людям в поисках нового места для обитания, сообщает rostovgazeta.ru.

"Как жалко этих бедных животных. Они не оставляют свою естественную среду обитания без веской причины. Ни люди, ни животные не находят покоя", — отмечают горожане в комментариях.

База отдыха на Левом берегу Ростова-на-Дону