Экономист Иванова-Швец: часть россиян получат две пенсии в один месяц

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

В декабре текущего года ряд пенсионеров страны могут получить пенсионные выплаты не только за текущий месяц, но и за январь, сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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Речь идёт о тех гражданах страны, у который дата выплат выпадает на праздничные дни.

"Россияне, получающие все виды пенсий и социальных выплат, и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями", — сообщила экономист "Прайму".

Таким образом, в конце декабря россиянам могут выплатить и январские льготы.