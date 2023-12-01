В декабре текущего года ряд пенсионеров страны могут получить пенсионные выплаты не только за текущий месяц, но и за январь, сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Речь идёт о тех гражданах страны, у который дата выплат выпадает на праздничные дни.
"Россияне, получающие все виды пенсий и социальных выплат, и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями", — сообщила экономист "Прайму".
Таким образом, в конце декабря россиянам могут выплатить и январские льготы.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.