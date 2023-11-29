Число мигрантов в Тюменской области увеличилось на 20%

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

За последний год в Тюменской области зарегистрировано увеличение числа мигрантов на 20%, которое достигло отметки в 20 тыс. человек.

Фото: "migrant workers" by Rex Pe is licensed under CC BY 2.0.

Основная доля иностранных граждан занята в строительной сфере. Региональный департамент труда и занятости связывает этот рост с высокой социально-экономической привлекательностью области, сообщает tmn.aif.ru.

Согласно данным Росстата за начало 2023 года, более 5 тыс. иностранных граждан переехали в регион, в основном из ближнего зарубежья. В настоящее время не наблюдается оттока мигрантов.

Тюменская область занимает второе место по приросту мигрантов в Уральском федеральном округе.

Ранее сообщалось, что в Магадане зафиксировано 6390 мигрантов из СНГ и Китая.