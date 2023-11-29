В Магадане зафиксировано 6390 мигрантов из СНГ и Китая

1:07 Your browser does not support the audio element. Россия Дальний Восток Магадан

В мэрии Магадана состоялось заседание комиссии по выявлению и предотвращению межнациональных конфликтов. Были обсуждены миграционные аспекты, связанные с привлекательностью региона для иностранных граждан, особенно в контексте золотодобычи, строительства и программы переселения соотечественников, сообщает EADaily.

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На момент 31.10.2023 года на миграционном учете в Магадане находятся 6390 иностранных граждан, преимущественно из стран СНГ, с Китаем в числе основных представителей дальнего зарубежья. Главной целью въезда иностранцев является трудовая деятельность.

С целью контроля за соблюдением миграционного законодательства сотрудники ОМВД регулярно проверяют иностранных граждан в различных ситуациях, что привело к выявлению 248 нарушений за 10 месяцев 2023 года. Также зафиксированы семь уголовных дел по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

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