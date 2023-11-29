Садальский предложил пранкерам Вовану и Лексусу позвонить Пескову

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Станислав Садальский высказался о деятельности пранкеров Вована и Лексуса.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" вспомнил, что в детстве баловался телефонными звонками. Людей на другом конце провода он просил постучать по телефонной трубке, мотивируя это тем, что нужно проверить телефонную связь. Когда же человек выполнял предписание, ему советовали постучать по "тупой голове".

Артист отметил, что ранее в прессе таие шутки не освещались.

"Вовочка и Лексус, не могли бы вы поболтать с Песковым? А вам нравятся 2 оболтуса, которые телефоном балуются?" — задал вопросы заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что пранкеры Вован и Лексус договорились с певцом Эдуардом Шарлотом, что переправят его в Киев в чемодане.