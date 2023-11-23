Певец Шарлот признался пранкерам, что согласен добраться до Киева в чемодане

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли певца Эдуарда Шарлота, позвонив ему по телефону и представившись украинским президентом Владимиром Зеленским.

Фото: https://t.me/shot_shot/59597

Говоря от имени Зеленского, Вован и Лексус пообещали Шарлоту, что у него будет шанс оказаться в Киеве, приехав туда в чемодане. Кейс, о котором рассказали артисту пранкеры, якобы будет находиться у дипломатов, и досматривать его не будут.

Певец сообщил, что согласен спрятаться в чемодане на время поездки на Украину.

"Я готов на это", — заявил Шарлот.

На скандального певца Шарлота возбудили дела