Ранее российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли певца Эдуарда Шарлота, позвонив ему по телефону и представившись украинским президентом Владимиром Зеленским.
Говоря от имени Зеленского, Вован и Лексус пообещали Шарлоту, что у него будет шанс оказаться в Киеве, приехав туда в чемодане. Кейс, о котором рассказали артисту пранкеры, якобы будет находиться у дипломатов, и досматривать его не будут.
Певец сообщил, что согласен спрятаться в чемодане на время поездки на Украину.
"Я готов на это", — заявил Шарлот.
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