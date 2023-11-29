Мобилизованный сбежал из воинской части под Волгоградом и оказался в незнакомой стране

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Житель Калмыкии Игорь Санджиев оказался в незнакомой стране, имея судимость за незаконное пересечение границы. Существует возможность его депортации в Россию, где ему могут возбудить новое уголовное дело.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Мужчина получил повестку, но самовольно покинул место службы в Волгограде, где военных готовили к отправке в зону СВО.

Сначала он направился в Москву, а в конце января 2023 года отправился в Белоруссию. Оттуда он пытался получить убежище в недружественных странах. В итоге его задержали на вокзале и снова перевезли в Российскую Федерацию. Затем ему удалось бежать в Казахстан, где на него завели уголовное дело, пишет V1.RU.

"В итоге меня задержали уже в Казахстане, возбудили уголовное дело и приговорили к шести годам лишения свободы условно с выдворением в Россию", — рассказывает военный.

Он сообщил, что успел подать документы на получение статус беженца, процедура выдворения была приостановлена, но ему отказали. Он собирается обжаловать это решение, отмечая, что до весны 2024 года у него ещё есть время.

"А затем мне в течение месяца придется или выехать в третью страну, или ждать выдворения обратно в Россию", — говорит Санджиев.

Юристы полагают, что россиянина скорее всего привлекут к ответственности за дезертирство.