Житель Калмыкии Игорь Санджиев оказался в незнакомой стране, имея судимость за незаконное пересечение границы. Существует возможность его депортации в Россию, где ему могут возбудить новое уголовное дело.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.