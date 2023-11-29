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Биологи ответили, что было первым — курица или яйцо

Общество

Многим кажется, что вокруг вопроса о том, что появилось первым — курица или яйцо, до сих пор существует загадочность. Тем не менее, наука уже давно предложила ответ: первым было яйцо.

Биологи ответили, что было первым — курица или яйцо
Фото: Openverse by Compassion in World Farming is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Исходно вопрос о том, что было первым, курица или яйцо, имел философский характер. Однако с развитием науки вопрос перешел в область биологии. Именно здесь был предложен конкретный ответ, но с некоторым философским оттенком.

Речь идет о курином яйце, но термины "куриное яйцо" или "яйцо курицы" могут быть интерпретированы по-разному. Это может быть яйцо, внутри которого находится будущая курица (согласно научному подходу) или яйцо, которое снесла уже существующая курица.

Грубо говоря, процесс появления первой курицы может быть описан следующим образом: некогда существовал биологический вид, называемый "пракурица". Одна из таких пракуриц зачала яйцо при помощи прапетуха, и в этом яйце произошла мутация, превращающая его в будущую курицу. Пракурица снесла это яйцо, и из него вылупилась курица.

Таким образом, если рассматривать "куриное яйцо" как яйцо, внутри которого находится курица, то ответ становится очевидным: яйцо появилось первым, и спор заканчивается.

Однако сторонники того, что "куриное яйцо" — это яйцо, снесенное курицей, могут назвать это яйцо "пракуринским". Это натянутые аргументы, не имеющие научного обоснования.

Важно понимать, что эволюционный процесс медленен и занимает миллионы лет. Различия между родителями и потомками минимальны, и эволюционные изменения происходят постепенно через тысячи поколений. Но это не влияет на ответ на вопрос о том, что появилось первым — курица или яйцо. Первая курица появилась из яйца, и последовательность сохраняется: пракурица, затем яйцо, затем курица. Таким образом, яйцо остается первым.

Что появилось раньше: курица или яйцо? [AsapSCIENCE]
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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