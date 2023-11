Многим кажется, что вокруг вопроса о том, что появилось первым — курица или яйцо, до сих пор существует загадочность. Тем не менее, наука уже давно предложила ответ: первым было яйцо.

Фото: Openverse by Compassion in World Farming is licensed under CC BY-NC-SA 2.0