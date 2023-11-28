Стилист о признании Орнеллы Мути в любви к Ульяне Сергеенко: за границей нас знают и носят

1:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Стилист и эксперт по итальянским тканям Екатерина Казанцева в разговоре с Pravda.Ru прокомментировала слова итальянской актрисы Орнеллы Мути, заявившей, что она уже десять лет носит одежду русского дизайнера Ульяны Сергеенко, предпочитая её вещи тем, кто производят итальянские дизайнеры.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

"Орнеллу Мути действительно связывает тесная дружба с Ульяной Сергеенко. Она действительно порядка 10 лет носит её одежду, очень любит платья на запах, платья в цветочек, её платья с пышными рукавами-фонариками, в стиле 60-х -70-х. Орнелла Мути регулярно так же присутствует на её показах", — сказала Казанцева.

Эксперт напомнила, что Ульяна Сергеенко — это единственный российский дизайнер, который котируется в категории от кутюр, у неё регулярно проходят показы в Париже. До всей этой ситуации у неё был модный дом в Париже, проходили показы и на них можно было часто встретить таких высоких мировых звезд.

Казанцева считает, что за границей знают и носят одежду и других российских дизайнеров, хотя она и признала, что Ульяна Сергеенко — настоящий уникум, и таких, как она, больше нет.

"Я думаю, что, несмотря на санкции, несмотря на мировую ситуацию, российских дизайнеров знают, носят, и через полгода, через год даже еще больше будут носить, нежели до СВО. Потому что я считаю, что запретный плод сладок… Я думаю, что русская тема зайдёт на мировой рынок еще больше и в Россию мало того, что ринутся туристы, но о России будут говорить, будут желать сюда приезжать и будут желать носить русскую одежду и русских дизайнеров", — заключила стилист.

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