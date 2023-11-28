Стилист и эксперт по итальянским тканям Екатерина Казанцева в разговоре с Pravda.Ru прокомментировала слова итальянской актрисы Орнеллы Мути, заявившей, что она уже десять лет носит одежду русского дизайнера Ульяны Сергеенко, предпочитая её вещи тем, кто производят итальянские дизайнеры.
"Орнеллу Мути действительно связывает тесная дружба с Ульяной Сергеенко. Она действительно порядка 10 лет носит её одежду, очень любит платья на запах, платья в цветочек, её платья с пышными рукавами-фонариками, в стиле 60-х -70-х. Орнелла Мути регулярно так же присутствует на её показах", — сказала Казанцева.
Эксперт напомнила, что Ульяна Сергеенко — это единственный российский дизайнер, который котируется в категории от кутюр, у неё регулярно проходят показы в Париже. До всей этой ситуации у неё был модный дом в Париже, проходили показы и на них можно было часто встретить таких высоких мировых звезд.
Казанцева считает, что за границей знают и носят одежду и других российских дизайнеров, хотя она и признала, что Ульяна Сергеенко — настоящий уникум, и таких, как она, больше нет.
"Я думаю, что, несмотря на санкции, несмотря на мировую ситуацию, российских дизайнеров знают, носят, и через полгода, через год даже еще больше будут носить, нежели до СВО. Потому что я считаю, что запретный плод сладок… Я думаю, что русская тема зайдёт на мировой рынок еще больше и в Россию мало того, что ринутся туристы, но о России будут говорить, будут желать сюда приезжать и будут желать носить русскую одежду и русских дизайнеров", — заключила стилист.
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