Депутат Бессараб: пенсии россиянам повысят два раза в 2026 и 2027 годах

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Россиян ждёт двойное повышение пенсий в 2026 и 2027 годах. Имеется в виду двойная индексация выплат — 1 февраля в соответствии с текущей инфляцией, и 1 апреля в соответствии с уровнем реальных доходов. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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Депутат отметила, что пенсии россиянам будут проиндексированы не только в 2025, но также в 2026 и 2027 годах.

По-новому индексировать пенсии в РФ будут с 2025 года, пишет Газета.Ru.

Причём перерасчёт пенсионных выплат будут отличаться большей точностью, потому что он будет строиться на данных Росстата и Федерального казначейства.

"В январе 2025 года уже будет понятен уровень индексации с февраля. Для этого будут проанализированы данные за весь 2024 год. Речь в данном случае идет о повышении стоимости пенсионного коэффициента. В 2025 году будет повышена страховая пенсия с 1 февраля и 1 апреля", — сказала Бессараб.

Депутат добавила, что социальная и военная пенсии будут индексироваться как и раньше — 1 апреля и 1 октября соответственно.