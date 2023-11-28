Вчера вечером до Петербурга добрался циклон, принесший обильный снегопад, который до этого затруднил жизнь жителям Москвы. Теперь испытывают проблемы с дорогой до работы уже петербуржцы.
Учитывая сложившиеся погодные условия, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов порекомендовал работодателям перевести сотрудников на удаленную работу в ближайшие дни.
Как следует из заявления градоначальника, оставить сотрудников на удаленном режиме желательно на время "пока будет проводиться интенсивная уборка городских улиц"
За сутки высота снежного покрова в городе на Неве превысила отметку в 15 сантиметров. Это вынудило городскую администрацию объявить желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и ветра.
Штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение российских городов, сообщили в ВНИИ ГОЧС.