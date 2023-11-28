Власти Петербурга предложили временно перевести работников на удаленку из-за плохой погоды

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Вчера вечером до Петербурга добрался циклон, принесший обильный снегопад, который до этого затруднил жизнь жителям Москвы. Теперь испытывают проблемы с дорогой до работы уже петербуржцы.

Фото: pxfuel.com

Учитывая сложившиеся погодные условия, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов порекомендовал работодателям перевести сотрудников на удаленную работу в ближайшие дни.

Как следует из заявления градоначальника, оставить сотрудников на удаленном режиме желательно на время "пока будет проводиться интенсивная уборка городских улиц"

За сутки высота снежного покрова в городе на Неве превысила отметку в 15 сантиметров. Это вынудило городскую администрацию объявить желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и ветра.

Снегопад обрушился на Санкт-Петербург