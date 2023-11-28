В России планируется ужесточение наказания за дачу и получение мелких взяток. Предложенные поправки к законопроекту могут быть приняты в Госдуме до конца текущего года.
Изменения затрагивают взятки на сумму до 10 тысяч рублей, за что чиновникам может грозить штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы или ограничение свободы до трех лет. В случае, если несколько лиц участвуют в совершении преступления, максимальные наказания включают штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы до трех лет, сообщает РЕН ТВ.
Инициаторы законопроекта утверждают, что мера необходима из-за того, что некоторые коррупционеры перешли от крупных взяток к систематическим поборам. Однако некоторые эксперты высказывают опасения, считая, что подобные изменения могут включать в себя даже незначительные подарки, такие как конфеты или алкоголь, предоставляемые в знак благодарности должностным лицам.
Ранее сообщалось, что в Петербурге адвокат обнял полковника полиции и передал ему от ФСБ взятку в сумме 8 миллионов рублей.
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