В России могут ужесточить наказание за взятки: подпадают конфеты и алкоголь

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

В России планируется ужесточение наказания за дачу и получение мелких взяток. Предложенные поправки к законопроекту могут быть приняты в Госдуме до конца текущего года.

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Изменения затрагивают взятки на сумму до 10 тысяч рублей, за что чиновникам может грозить штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы или ограничение свободы до трех лет. В случае, если несколько лиц участвуют в совершении преступления, максимальные наказания включают штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы до трех лет, сообщает РЕН ТВ.

Инициаторы законопроекта утверждают, что мера необходима из-за того, что некоторые коррупционеры перешли от крупных взяток к систематическим поборам. Однако некоторые эксперты высказывают опасения, считая, что подобные изменения могут включать в себя даже незначительные подарки, такие как конфеты или алкоголь, предоставляемые в знак благодарности должностным лицам.

Ранее сообщалось, что в Петербурге адвокат обнял полковника полиции и передал ему от ФСБ взятку в сумме 8 миллионов рублей.

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