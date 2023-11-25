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Переехавший в Китай российский студент назвал отличия метро Москвы и Пекина

1:02
Общество

Студент и автор Telegram-канала "кулик по-пекински" Никита Куликов сравнил московское и пекинское метро.

Переехавший в Китай российский студент назвал отличия метро Москвы и Пекина
Фото: Openverse by Mark Fischer is licensed under CC BY-SA 2.0.

По его опыту, пекинское метро, хотя и обладает огромным масштабом, сталкивается с проблемой перегруженности и неудобствами для пассажиров. Китайцы, дисциплинированные в повседневной жизни, в метро теряют свою организованность, что приводит к давкам и тесноте.

Куликов подчеркнул различия в системе оплаты и отметил отсутствие комфорта в пекинских поездах. Он отметил длину и быстрый темп развития пекинского метро, но также указал на отсутствие декора и акцент на практичности. Отличительной чертой пекинского метро является наличие бесплатных туалетов на каждой станции, сообщает MSK1.RU.

В общем, автор считает, что метро в Пекине эффективно выполняет свою основную функцию — перевозку миллионов пассажиров, но при этом оставляет желать лучшего в плане комфорта и организации.

 
10 глупых вопросов МАШИНИСТУ МЕТРО
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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