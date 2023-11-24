Иск к Ozon из-за пачки чая за 89 рублей удалось уладить миром

2:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Ивановский областной суд утвердил мировое соглашение между Ozon и покупателем по иску из-за пачки чая, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда. Юристы разъяснили изданию, к каким изменениям для интернет-торговли это может привести.

Фото: s3.ru

Максим Копейкин заказал на маркетплейсе пачку чая за 89 рублей. Товара на складе не оказалось, Ozon аннулировал заказ и вернул деньги. Покупателя это не устроило, и он обратился в суд.

Истец потребовал признать не соответствующими закону положения оферты Ozon, позволяющие ему в одностороннем порядке отказывать в продаже. Кроме того, он просил суд обязать площадку отпустить всё-таки товар и взыскать с неё компенсацию: 10 тысяч рублей за нарушение прав потребителя, 25 тысяч рублей за моральный ущерб, 10 тысяч рублей за одностороннее расторжение договорных отношений и срыв сроков доставки, а также штраф в размере половины присужденной ему суммы.

Суд встал на сторону покупателя в части материальной компенсации, хотя и с существенным снижением выплат по сравнению с заявленными: 500 рублей морального ущерба, 250 рублей штрафа и 71 рубль за почтовые расходы, но отказал по другим требованиям. Упрямый истец дошёл до Верховного суда и добился-таки своего: тот признал, что возврат денег не может быть основанием для отказа от исполнения обязательств, и отправил дело на повторное рассмотрение.

В итоге стороны заключили мировое соглашение, а значит, как объясняют юристы, этот спор не образовал судебного прецедента. Но повлиять на интернет-торговлю в целом может, и это уже произошло — неоднозначный пункт исчез из правил Ozon, заметил председатель Московской коллегии адвокатов "Делоер" Роланд Зантарая.

"Сейчас положений, противоречащих закону "О защите прав потребителей", в условиях нет", — констатировал он.

Результат разбирательств покупателя с Ozon станет "безусловным звоночком для владельцев маркетплейсов", и в условиях жёсткой конкуренции они поостерегутся ущемлять права потребителей в дальнейшем, прокомментировал преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Борис Едидин.