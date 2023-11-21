Сайт и мобильное приложение Wildberries вновь стали работать

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Маркетплейс Wildberries восстановил работу сайта и мобильного приложения. Информацию об этом во вторник, 21 ноября, приводит пресс-служба компании.

Фото: Wikipedia

"Работа сайта и мобильного приложения Wildberries восстановлена", — сказано в сообщении.

Ранее было опубликовано сообщение о сбоях на сайте маркетплейса, а также в мобильном приложении, информирует РИА Новости.

Ранее мы сообщали о том, что в Ozon предупредили о риске повышения цен из-за законопроекта о маркетплейсах. Подробнее об этом можно прочитать здесь.