Половину эвакуированных из сектора Газа россиян примет Чечня

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

МЧС России продолжает операцию по эвакуации российских граждан, из сектора Газа, который находится под постоянным обстрелом израильской армии.

Фото: МЧС РФ

Из палестинского анклава в Россию уже доставили порядка 550 граждан России. И почти половина из них — 250 человек, будет размещена на территории Чечни, о чем в понедельник, 20 ноября, сообщил Telegram-канал МЧС Чеченской Республики.

"Беженцы будут жить в Детском оздоровительном лагере "Горный ключ", который находится в селе Автуры Шалинского района", — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что эвакуация россиян из охваченного огнем сектора Газа проходит через КПП "Рафах" на границе с Египтом. Затем беженцев доставляют в Каир, откуда спецбортами МЧС — в Москву.

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