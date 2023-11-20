Грузия снизила поставки вина в Россию на 1,8%

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Грузия с января по октябрь 2023 года экспортировала в Россию около 53,5 тыс. тонн вина. Отмечается, что показатель на 1,8% ниже того, который был в 2022 году. Информацию приводит Национальная служба статистики Грузии.

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По данным ведомства, Грузия экспортировала в Россию 53,54 тыс. тонн вина на сумму $144 млн. За 10 месяцев 2022 года аналогичный показатель составил 54,54 тыс. тонн на сумму $128,9 млн. В общем объеме экспорта товаров в Россию доля вина составила 26,3%.

Известно, что власти Грузии с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в РФ автомобилей, произведенных в США, из-за 11-го пакета санкций Евросоюза в отношении России, а с 26 сентября вступили в силу такие же ограничения для машин, ввезенных в Грузию из Европы.