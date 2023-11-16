Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Баку отказался от участия во встрече главы МИД Азербайджана и Армении из-за США
Цены на квартиры в новостройках увеличились на 90%
Косметолог-дерматолог рассказала о способах избавления от "смарфонового подбородка"
Возвращение Кэмерона на Даунинг-стрит встревожило Киев
Володин: ставка по ипотеке должна зависеть от средней зарплаты в регионе
Терапевт Чернышова рассказала, как пройти десять тысяч шагов в день
Парламент: Швейцария продолжит выполнять свои обязательства перед РФ и Грузией
В российских школах могут ввести запрет на использование средств связи на уроках
В Екатеринбурге женщина скончалась в больнице после диагностической операции

Поставки обуви из-за рубежа в России выросли на 47%

1:12
Экономика

Импорт обуви и верхней одежды в Россию значительно вырос в III квартале 2023 года. Уточняется, что он увеличился на 47%, составив 106,5 млн пар, и 38% (21,7 млн штук) соответственно по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на данные Центра развития перспективных технологий.

Поставки обуви из-за рубежа в России выросли на 47%
Фото: everypixel.com

По словам руководителя товарной группы "Легпром" ЦРПТ Анны Петрушиной, подобные перемены можно объяснить адаптацией рынка к новым условиям. Ведь в прошлом году многим компаниям пришлось пересматривать свой ассортимент, а также менять логистические цепочки.

"То есть привычные товары перестали поставляться стандартными способами, и пришлось искать замену на других рынках либо рассматривать варианты с параллельным импортом", — пояснила Петрушина.

Кроме того, отмечается, что в III квартале прошлого года обувь стоила в среднем 2,8 тысячи рублей. В этом году её цена выросла на 2%.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Визит Ивана Урганта к студентам МГИМО закончился увольнением профессора

Из МГИМО уволили уважаемого профессора за то, что он организовал встречу Ивана Урганта со студентами.

Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"
Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало
Сергей Савин: "Пугачёва выбрала Галкина* только из-за популярности"
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО
Встреча Си-Байден: с диктаторами у США всегда разговор короткий - свергать Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова Telegraph и AlM: Киев думает о контрнаступе 3.0, а нужно - о разделе Украины Олег Володин
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Последние материалы
Поставки обуви из-за рубежа в России выросли на 47%
Косметолог-дерматолог рассказала о способах избавления от "смарфонового подбородка"
Возвращение Кэмерона на Даунинг-стрит встревожило Киев
Володин: ставка по ипотеке должна зависеть от средней зарплаты в регионе
Терапевт Чернышова рассказала, как пройти десять тысяч шагов в день
Парламент: Швейцария продолжит выполнять свои обязательства перед РФ и Грузией
В Екатеринбурге женщина скончалась в больнице после диагностической операции
Шестая казачья лисичанская бригада им. Платова захватила опорные пункты ВСУ
В Финляндии назвали Россию "беспризорником", который "плетёт интриги, ворует и запугивает"
В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца своей невесте в метро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников