Поставки обуви из-за рубежа в России выросли на 47%

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Импорт обуви и верхней одежды в Россию значительно вырос в III квартале 2023 года. Уточняется, что он увеличился на 47%, составив 106,5 млн пар, и 38% (21,7 млн штук) соответственно по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на данные Центра развития перспективных технологий.

Фото: everypixel.com

По словам руководителя товарной группы "Легпром" ЦРПТ Анны Петрушиной, подобные перемены можно объяснить адаптацией рынка к новым условиям. Ведь в прошлом году многим компаниям пришлось пересматривать свой ассортимент, а также менять логистические цепочки.

"То есть привычные товары перестали поставляться стандартными способами, и пришлось искать замену на других рынках либо рассматривать варианты с параллельным импортом", — пояснила Петрушина.

Кроме того, отмечается, что в III квартале прошлого года обувь стоила в среднем 2,8 тысячи рублей. В этом году её цена выросла на 2%.

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