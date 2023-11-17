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Мария Шукшина опубликовала письмо с обвинениями Скабеевой в ЛГБТ-пропаганде

1:17
Общество

Мария Шукшина рассказала о новом методе ЛГБТ-пропаганды и разместила письмо с обвинениями телеведущих Ольги Скабеевой и Евгения Попова в распространении нетрадиционных ценностей.

Мария Шукшина опубликовала письмо с обвинениями Скабеевой в ЛГБТ-пропаганде
Фото: ВК-аккаунт Марии Шукшиной

Актриса разместила в своём Telegram-канале письмо, в котором подписчик обращает внимание на ЛГБТ-пропаганду, льющуюся с экранов российского телевидения.

"Уважаемая Мария! Не знаю, смотрите ли вы программу Скабеевой и Попова, но нет больше никаких сил видеть то, что они делают. Каждый день в их программе есть обязательный сюжет о ЛГБТ", — гласит текст письма интернет-пользователя.

Подписчик жалуется на то, что телевизионную аудиторию "просвещают о разных формах извращений" в то время, когда дети ещё не легли спать. Информация, по его словам, похожа на инструкцию.

Мария Шукшина поддержала возмущение автора письма.

"Чем больше демонстраций на экране убийств, извращений и насилия, то тем стремительнее растет их количество в реальной жизни", — выразила своё мнение заслуженная актриса России.

Ранее Мария Шукшина обвинила министра здравоохранения РФ в саботаже поручения Владимира Путина.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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