Мария Шукшина возмущена тем, что министр здравоохранения РФ Татьяна Голикова оставила без внимания поручение президента России.
Шукшина обвинила министра здравоохранения в том, что она проигнорировала слова Владимира Путина, который в 2021 году попросил Голикову сделать статистику продолжительности жизни на основе данных по вакцинации от коронавируса.
"Ну, а сегодня пришла "прекрасная" новость о том, что Госдума выступила против публикации результатов испытаний ковид-вакцин. У нас не только Голикова саботирует предложения Путина, у нас целая Госдума этим занимается", — написала заслуженная артистка России в своём Telegram-канале.
Шукшина предположила, что статистика столь ужасна, что её решили скрыть от российских граждан.
Ранее актёр Станислав Садальский призвал министра культуры РФ не лгать Путину о состоянии российского кино.
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