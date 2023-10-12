Садальский призвал министра культуры не лгать Путину: наша киноиндустрия в глубокой яме

Станислав Садальский считает, что Владимиру Путину лгут о хорошем состоянии российской киноиндустрии.

Фото: https://ic.pics.livejournal.com/

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал встречу министра культуры РФ Ольги Любимовой с президентом РФ. На встрече с российском лидером Любимова заверила, что в стране вырос интерес к российскому кино.

"Хватит врать президенту, наша киноиндустрия в глубокой яме, а один-два фильма, на которые идут зрители во время длительных выходных, не показатель интереса", — написал заслуженный артист РСФСР В своём Telegram-канале.

Садальский отметил, что его знакомые недовольны уровнем культуры России. Он заявил, что довольство выражает только режиссёр Никита Михалков.

Ранее Станислава Садальского возмутило банкротство компании Анатолия Чубайса "Роснано".

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