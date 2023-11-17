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Мошенничества по сдаче в аренду жилья в последнее время стало меньше

1:32
Общество

Эксперт, почётный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов рассказал Pravda. ru почему нанимателям квартир, особенно в столичных регионах, нужно быть бдительными.

Мошенничества по сдаче в аренду жилья в последнее время стало меньше
Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

"Чрезвычайно популярной у мошенников по-прежнему осталась схема на доверчивого, когда снимается квартира, условно, на какой-то срок длительный и начинает пересдаваться. Понятно, что сам собственник, наймодатель основной ничего про это не знает. А кому это будет дело сдано и во что эта квартира может быть превращена, к сожалению, в этой ситуации, если тщательно не контролировать угадать невозможно", — говорит Самойлов.

Обезопасить себя от мошенников можно только внимательностью при просмотре объявлений о сдаче в аренду жилья и тщательной проверкой данных владельца квартиры.

"Как правило, если это фейк, видно по самому объявлению. Там не бывает какой-то сугубой конкретики. И им это и не нужно. Потому что они ловят на это объявление. Им нужно предложить что-то чрезвычайно привлекательное, но без явной конкретики. На самом деле, здесь нужно просто прозванивать, задавать конкретные вопросы и достигать конкретных договоренностей. Ни в коем случае не надо идти на снятие квартиры в случае, если нет собственника, собственника не предоставят, его не будет на подписании договора. Все эти игры с доверенностями что в купле-продаже плохие, то и в найме плохие", — даёт практические советы эксперт.

Как правильно снять квартиру.
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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