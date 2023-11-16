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Украинцы обиделись на свиной визг антивируса Касперского

1:16
Общество » Соцсети

Украинцы набросились на Евгения Касперского, возмущённые звуками его антивируса — они решили, что под визжащей свиньёй он имел в виду их.

Украинцы обиделись на свиной визг антивируса Касперского
Фото: Pinterest

На многочисленные комментарии оскорблённых жителей Незалежной в соцсетях обратил внимание пользователь соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ по требованию Роскомнадзора) с ником Tim.

Он сделал скриншот бурного негодования украинцев на странице Касперского, а в подписи к нему искренне удивился: почему они подняли бурю возмущения только сейчас, хотя антивирус захрюкал много лет назад.

Антивирус Касперского истошно хрюкал при обнаружении вредоносных программ с 1990-х. Руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Сергей Новиков признавался в 2012 году, что звук поставил один из сотрудников ради шутки, да так и оставили. Затем сигнал сменили на более пристойный, но скучный, и в интернете появились инструкции, как вернуть свинью в антивирус. К 20-летию программы "Лаборатория Касперского" выпустила псевдодокументальное видео на эту тему.

Украинцы негодуют
Украинцы негодуют

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Звук Касперского
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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