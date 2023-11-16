В Госдуме рассматривается запрет использования животных в цирках

2:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутаты Госдумы продолжают обсуждение инициативы о запрете использования животных в цирках. На прошлой неделе состоялось очередное обсуждение этого вопроса. Юрист из школы бизнеса "Синергия" Дарья Морскова дала там свой комментарий по этой инициативе.

Фото: Openverse by David Blackwell is licensed under CC BY-ND 2.0

В Госдуме провели "нулевые чтения" законопроекта партии "Новые люди" о запрете использования животных в цирках. Лидер партии Алексей Нечаев заявил, что они не против самого цирка, но выступают за более гуманное обращение с животными.

"С точки зрения гуманности, если животное родилось и выросло в неволе, то отправить его в дикие условия невозможно, поскольку оно там не сможет выжить. Уход за животными в зоопарках и цирках сразу заметен. В случае сомнений в соблюдении правил содержания, необходимо проводить проверки и наказывать виновных", — подчеркнула Морскова.

По мнению эксперта, если животное было добыто в дикой природе и насильно доставлено в цирк или зоопарк, это уже является жестоким обращением, так как вольер не является естественной средой обитания животного.

"Эта сфера должна находиться под контролем государства в рамках законодательства. Люди, управляющие цирками и зоопарками ненадлежащим образом, должны осознавать последствия своих действий", — отметила она.

По мнению спикера, обсуждение запрета использования животных в цирках и зоопарках стоит проводить после того, как станет ясно, что произойдёт с животными после введения такого запрета. Если это решение будет более гуманным, чем их содержание в цирке и зоопарке, тогда можно будет утверждать, что оно правильное, сообщает inkazan.ru.

Дарья Морскова подчеркнула, что хотя зоопарки чаще всего выглядят приемлемо, цирки требуют более пристального внимания, особенно если речь идет о так называемых бродячих цирках, где условия явно неприемлемы.

"Их деятельность следует пресекать, контролировать, изымать животных и передавать их на содержание в места, где они будут обращаться с ними с заботой, лаской и любовью", — заключила спикер.

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