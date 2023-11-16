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Моргенштерн* снова попал на штраф

1:18
Общество

Известный в определённых кругах музыкант признан виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП, он вовремя не направил декларации о доходах и расходах в Минюст.

Моргенштерн* снова попал на штраф
Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

"Назначить наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - огласила решение судья Марина Арсеньева.

Максимальный штраф по этой статье составляет 50 тысяч рублей. Адвокат музыканта просил минимальный приговор, так как считает нарушение малозначительным.

Юрист пояснил, что ответственность за отсутствие отчетности ввели только 29 декабря 2022 года, а исполнителю вменяется вторая половина 2022 года, то есть ответственность действовала всего несколько дней и форма отчетности была утверждена менее чем за неделю.

Напомним, летом 2023 года Моргенштерна* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за посты в социальной сети без плашки.

После начала СВО рэпер осудил ее и покинул Россию. Прошлой весной его включили в список физлиц-иноагентов.

 

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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