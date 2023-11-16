Mash: подготовку к теракту Дарьи Треповой* курировал мужчина под псевдонимом "Гештальт"

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Главным куратором и одним из основных организаторов теракта, совершенного Дарьей Треповой* (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Санкт-Петербурге, был мужчина под псевдонимом "Гештальт". Об этом стало известно в ходе слушания по делу о теракте, совершенном на Университетской набережно, после которого погиб военкор Владлен Татарский. Информацию приводит Telegram-канал Mash.

Фото: МВД РФ

Отмечается, что "Гештальт" работал вместе с неонацистом Романом Попковым, который занимался вербовкой. Вербовка Треповой была осуществлена через Twitter. Также следствие указывает на курьера Юрия Денисова. Попков и Денисов объявлены в розыск.

Как выявило следствие, Трепова вступила в контакт с Попковым и рассказала о намерении уехать из России, после этого она выполнила ряд поручений, после чего человек с псевдонимом "Гештальт" вошел в доверие к Треповой и убедил в том, что если та собирается покинуть Россию, необходимо следовать его указаниям.

Mash пишет, что мужчина "вёл" террористку до самого взрыва в кафе. "Гештальт" в полном объёме готовил Трепову к теракту: давал указания изучать литературу военкора, помогал с печатью открыток для книжного магазина "Листва", чтобы интегрировать Трепову в патриотическую среду.

Снабжение деньгами Треповой также осуществлялось через него.

Ранее стало известно, что обвиняемая в совершении теракта против военкора Владлена Татарского, Дарья Трепова в петербургском кафе, получила со стороны Украины 195 тысяч рублей.

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