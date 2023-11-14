Mash: Дарья Трепова* получила 195 тысяч за убийство военкора Татарского

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Обвиняемая в совершении теракта против военкора Владлена Татарского, Дарья Трепова* (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в петербургском кафе, получила со стороны Украины 195 тысяч рублей. Информацию приводит Telegram-канал Mash.

Фото: https://m.vk.com/jj.ooee

Отмечается, что террористка получала деньги через криптокошелек в биткоинах. Большую часть денег она потратила на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, покупку мобильных телефонов, поездку в Омск на лекции Татарского и гостиницы. Также, как призналась сама Трепова, связь с Украиной была единственным источником ее дохода.

Недавно в ходе экспертизы стало известно, что у 26-летней обвиняемой установили смешанное расстройство личности. Тем не менее, она осознавала харктер своих действий.

15 ноября пройдет первое судебное слушание по делу Треповой.

Напомним, что 2 апреля она принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой. Ее девушка передала Татарскому, после взрыва он не выжил, еще 52 человека получили ранения.

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