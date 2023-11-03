В Петербурге 15 ноября начнут рассматривать дело Дарьи Треповой

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

3 ноября стало известно, что 15 числа Второй западный окружной военный суд в Петербурге начнёт рассматривать уголовное дело Дарьи Треповой (*внесена в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Напомним, что Трепову обвиняют по 205, 222.1 и 327 статьям УК РФ (теракт; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

На судебном процесс также будут изучены материалы в отношении Дмитрия Касинцева, укрывавшего Трепову после взрыва в кафе на Университетской набережной, после которого погиб военкор Владлен Татарский.

Ранее Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта, дала интервью, в котором призналась, что жалеет о произошедшем.

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