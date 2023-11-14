Google вновь оштрафовали на 15 млн из-за отказа "приземлить" данные в России

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Компания Google обвиняется по статье КоАП РФ в том, что повторно не выполнила требования по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан России. Как сообщает ТАСС, суд назначил всемирно известной IT-корпорации штраф в размере 15-миллионнов рублей.

Фото: Openverse by The Logo Smith is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

За повторный «отказ локализовать данные» россиян компания оштрафована уже во второй раз. В 2022 году Google подвергся штрафу за то же нарушение.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Google выплатила $26,3 миллиарда другим компаниям за то, чтобы стать стандартной поисковой системой в веб-браузерах и мобильных устройствах.



Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.