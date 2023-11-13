Благочинный Сочинского церковного округа Александр Копырин заявил что православные делают аборты, используя контрацептивы.
На Общецерковном съезде по социальному служению представители РПЦ объяснили, что отказ от деторождения является проявлением эгоцентризма, принесённого вражескими технологиями в Россию извне.
Копырин отметил, что православные россияне имеют "латентную форму чайлд-фри”, то есть избегают деторождения, ограничиваясь максимум двумя детьми.
По его словам, эти проблемы "из мира залезли в православную среду”. Он упрекнул православных людей в отходе от генетического кода и поклонении идолам потребительства и комфорта.
Ранее сообщалось, что член Совета Федерации Маргарита Павлова призвала не ориентировать девочек на получение высшего образования, так как это мешает детородной функции.
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Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.