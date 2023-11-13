В РПЦ обвинили православных россиян в наличии "латентной формы чайлд-фри"

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Благочинный Сочинского церковного округа Александр Копырин заявил что православные делают аборты, используя контрацептивы.

Фото: Нейросеть Шедеврум

На Общецерковном съезде по социальному служению представители РПЦ объяснили, что отказ от деторождения является проявлением эгоцентризма, принесённого вражескими технологиями в Россию извне.

Копырин отметил, что православные россияне имеют "латентную форму чайлд-фри”, то есть избегают деторождения, ограничиваясь максимум двумя детьми.

По его словам, эти проблемы "из мира залезли в православную среду”. Он упрекнул православных людей в отходе от генетического кода и поклонении идолам потребительства и комфорта.

Ранее сообщалось, что член Совета Федерации Маргарита Павлова призвала не ориентировать девочек на получение высшего образования, так как это мешает детородной функции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.